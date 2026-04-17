"Трамп потерял голос" – сенатор рассказал подробности переговоров с иранцами

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп лично ведёт прямые переговоры с иранской стороной.

По словам Грэма, несколько дней назад Трамп провёл телефонный разговор с иранцами, который был настолько бурным, что президент США потерял голос.

«Президент Трамп, наш парень, ведет прямые переговоры с иранцами. Он сам ведет переговоры. Пару дней назад он разговаривал с ними по телефону. Разговор стал довольно бурным, до такой степени, что Трамп потерял голос. Мне бы не хотелось оказаться на месте иранца, с которым он разговаривал», – подчеркнул Линдси Грэм.