"Трамп потерял голос" – сенатор рассказал подробности переговоров с иранцами
Президент США провел эмоциональный разговор по телефону с иранскими дипломатами.
Сегодня 2026, 16:18
134Фото: © Evelyn Hockstein
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп лично ведёт прямые переговоры с иранской стороной.
По словам Грэма, несколько дней назад Трамп провёл телефонный разговор с иранцами, который был настолько бурным, что президент США потерял голос.
«Президент Трамп, наш парень, ведет прямые переговоры с иранцами. Он сам ведет переговоры. Пару дней назад он разговаривал с ними по телефону. Разговор стал довольно бурным, до такой степени, что Трамп потерял голос. Мне бы не хотелось оказаться на месте иранца, с которым он разговаривал», – подчеркнул Линдси Грэм.
