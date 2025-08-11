Президент США Дональд Трамп заявил, что бездомные должны "немедленно" покинуть столицу, пообещав предоставить им места для проживания "далеко от города", передает BAQ.KZ со ссылкой на CNBC. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Эти заявления прозвучали на фоне его усилившейся риторики о росте преступности в Вашингтоне, хотя статистика показывает снижение её уровня. По словам Трампа, в понедельник он выступит в Белом доме с речью о ситуации в американской столице.

Никакого “мистера доброго парня” больше не будет. Мы хотим вернуть нашу столицу, — подчеркнул он, сравнив предстоящие действия с быстрыми мерами на границе США.

В прошлом месяце Трамп подписал указ, упрощающий процедуру выселения бездомных в американских городах, что вызвало критику правозащитников. Его новое заявление указывает на готовность активно применять эти меры именно в отношении Вашингтона.