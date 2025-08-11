Трамп потребовал немедленного выселения бездомных из Вашингтона
Он заявил о росте преступности в американской столице.
Президент США Дональд Трамп заявил, что бездомные должны "немедленно" покинуть столицу, пообещав предоставить им места для проживания "далеко от города", передает BAQ.KZ со ссылкой на CNBC. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Эти заявления прозвучали на фоне его усилившейся риторики о росте преступности в Вашингтоне, хотя статистика показывает снижение её уровня. По словам Трампа, в понедельник он выступит в Белом доме с речью о ситуации в американской столице.
Никакого “мистера доброго парня” больше не будет. Мы хотим вернуть нашу столицу, — подчеркнул он, сравнив предстоящие действия с быстрыми мерами на границе США.
В прошлом месяце Трамп подписал указ, упрощающий процедуру выселения бездомных в американских городах, что вызвало критику правозащитников. Его новое заявление указывает на готовность активно применять эти меры именно в отношении Вашингтона.
