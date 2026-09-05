Трамп потребовал от ФРС снизить ставку и пригрозил остановить торговлю с рядом стран

Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы снизить базовую процентную ставку, пригрозив в противном случае ограничить торговлю с рядом стран.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, в США должна быть самая низкая процентная ставка в мире.

Он заявил, что Вашингтон может отказаться от торговли с государствами, с которыми у США сформировался торговый дефицит. Трамп также сослался на решение Верховного суда США по тарифам, которое, по его словам, подтвердило полномочия президента принимать подобные меры.

В конце июля ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75%. Следующее заседание американского регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке, запланировано на 15–16 сентября.