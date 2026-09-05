Трамп потребовал от ФРС снизить ставку и пригрозил остановить торговлю с рядом стран
Президент США заявил, что Вашингтон может прекратить торговые отношения с государствами, с которыми у страны сохраняется дефицит.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы снизить базовую процентную ставку, пригрозив в противном случае ограничить торговлю с рядом стран.
Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, в США должна быть самая низкая процентная ставка в мире.
Он заявил, что Вашингтон может отказаться от торговли с государствами, с которыми у США сформировался торговый дефицит. Трамп также сослался на решение Верховного суда США по тарифам, которое, по его словам, подтвердило полномочия президента принимать подобные меры.
В конце июля ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75%. Следующее заседание американского регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке, запланировано на 15–16 сентября.
Самое читаемое
- Пенсионера сняли с рейса Алматы - Актау из-за запретного слова
- OpenAI представила GPT 6 Astra: первую модель, сравнявшуюся с человеческим интеллектом
- В Алматы стартовал конкурс для людей старше 50 лет
- В Астане искали «украденный» велосипед путешественницы, а он оказался у подруги
- Школу за 1,5 млрд тенге построили в селе Павлодарской области