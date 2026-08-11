Трамп потребует от Ирана компенсацию на будущих мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать от Ирана компенсации в рамках любых будущих переговоров о мире. Так он ответил на требования Тегерана выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Ирану в ходе нынешнего конфликта. По словам Трампа, речь идет не только о последствиях нынешней войны. Он также потребовал компенсации за американцев, погибших или получивших тяжелые ранения в результате действий Ирана и связанных с ним вооруженных группировок.

Отдельно президент США упомянул семьи погибших при нападении на эсминец USS Cole и семьи иранцев, погибших во время протестов. Трамп заявил, что его требования будут включены «во все будущие переговоры» с Ираном. При этом стороны пока не смогли договориться об условиях прекращения конфликта и возобновления полноценного судоходства через Ормузский пролив. Тегеран, в свою очередь, требует от США прекратить блокаду и снять санкции, а также выплатить компенсацию за ущерб от военных действий. Эти требования уже назывались одной из ключевых частей иранского предложения по урегулированию.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается одним из главных препятствий для соглашения. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, поэтому затягивание противостояния уже отражается на энергетических рынках. В понедельник цены на нефть резко выросли на фоне новых заявлений Трампа и неопределенности вокруг переговоров.