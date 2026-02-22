Трамп потребовал от Netflix уволить Сьюзан Райс
Президент США Дональд Трамп призвал компанию Netflix уволить члена совета директоров Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника по национальной безопасности при администрации Барак Обама.
В публикации от 21 февраля в социальной сети Truth Social глава Белого дома заявил, что стриминговый сервис может столкнуться с последствиями, если Райс сохранит свою должность.
«Netflix должна немедленно уволить расистку и помешанную на борьбе с Трампом Сьюзан Райс, иначе они столкнутся с последствиями», — написал он, усомнившись в ее профессиональных качествах.
К посту Трамп прикрепил скриншот публикации правой активистки Лора Лумер в X, где утверждается, что Райс якобы угрожала представителям крупного бизнеса, поддерживающим нынешнюю республиканскую администрацию.
Сьюзан Райс занимала пост постоянного представителя США при ООН с 2009 по 2013 год, затем — помощника президента по вопросам национальной безопасности с 2013 по 2017 год. В администрации Джо Байден она в 2020–2023 годах возглавляла Совет по внутренней политике при Белом доме.
