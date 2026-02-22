Президент США Дональд Трамп призвал компанию Netflix уволить члена совета директоров Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника по национальной безопасности при администрации Барак Обама, сообщает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.

В публикации от 21 февраля в социальной сети Truth Social глава Белого дома заявил, что стриминговый сервис может столкнуться с последствиями, если Райс сохранит свою должность.

«Netflix должна немедленно уволить расистку и помешанную на борьбе с Трампом Сьюзан Райс, иначе они столкнутся с последствиями», — написал он, усомнившись в ее профессиональных качествах.

К посту Трамп прикрепил скриншот публикации правой активистки Лора Лумер в X, где утверждается, что Райс якобы угрожала представителям крупного бизнеса, поддерживающим нынешнюю республиканскую администрацию.

Сьюзан Райс занимала пост постоянного представителя США при ООН с 2009 по 2013 год, затем — помощника президента по вопросам национальной безопасности с 2013 по 2017 год. В администрации Джо Байден она в 2020–2023 годах возглавляла Совет по внутренней политике при Белом доме.