Президент Дональд Трамп объявил о повышении базовых импортных пошлин для всех стран с 10% до 15%, комментируя недавнее решение Верховного суда США, передает BAQ.KZ со ссылкой на иностранные СМИ.

Поводом для заявления стало судебное постановление, которым прежние тарифы были признаны незаконными. Суд указал, что президент не вправе вводить пошлины на основании закона IEEPA 1977 года.

Трамп назвал вердикт «чрезвычайно антиамериканским» и заявил о наличии альтернативного плана действий. По его словам, в ближайшие месяцы администрация разработает новые, «юридически допустимые» тарифные механизмы.

Американский лидер подчеркнул, что курс на ужесточение тарифной политики будет продолжен и, как он считает, поспособствует «возрождению величия Америки».

Ранее Трамп объявлял о введении 10-процентной пошлины для всех стран мира.