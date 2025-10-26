Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных торговых пошлин против Канады в размере 10% сверх уже действующих тарифов, передаёт BAQ.KZ.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, решение связано с "фейковой рекламной кампанией", которую, по его утверждению, запустили в Канаде. В ролике использовалась архивная речь 40-го президента США Рональда Рейгана 1987 года, где тот критиковал пошлины и выступал за свободную торговлю.

"Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили показать её во время Мировой серии, зная, что это мошенничество. В связи с их искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлины для Канады на 10% сверх текущего уровня", — написал Трамп.

Рекламная кампания была инициирована властями канадской провинции Онтарио и вызвала широкий общественный резонанс по обе стороны границы.

Эксперты отмечают, что это решение может осложнить торговые отношения между двумя странами, которые уже испытывают напряжённость из-за тарифных мер, введённых Вашингтоном ранее.