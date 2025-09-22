  • 23 Сентября, 06:23

Трамп поздравил Токаева с исторической сделкой на $4 млрд — крупнейшей закупкой локомотивов

Вчера, 23:18
АВТОР
192
Фото: Акорда

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и назвал его "замечательным", передает BAQ.KZ. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, в ходе беседы было подтверждено подписание крупнейшего в истории соглашения о закупке железнодорожного оборудования на сумму 4 млрд долларов. Контракт предусматривает поставку американских локомотивов и другой железнодорожной техники.

Поздравляю президента Токаева с этой значимой покупкой. Эта страна и весь мир были построены на надежных и прекрасных железных дорогах. Теперь они возвращаются — и очень быстро! — отметил Трамп.

Он также подчеркнул необходимость поддержки американской железнодорожной отрасли.

