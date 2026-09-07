Трамп предложил переименовать Нью-Мексико в «Новую Америку»

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в New America — «Новую Америку». В Truth Social он заявил, что многие якобы поддерживают эту идею, а новое название звучит «гораздо престижнее и красивее». Губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм отвергла предложение.

В комментарии Fox News она заявила, что нынешнее название существует ещё до образования Соединённых Штатов, и обвинила Трампа в попытке отвлечь внимание от роста цен на топливо. Сам Трамп объяснил свою инициативу тем, что считает Нью-Мексико одним из главных штатов, где происходят «фальсификации выборов». Белый дом уже опубликовал изображение, на котором в названии New Mexico слово Mexico зачёркнуто и заменено на America.

По данным американских СМИ, изначально идея появилась как шутка в интернете. Это не первая подобная инициатива Трампа. Ранее он распорядился использовать для американских ведомств название «Американский залив» вместо Мексиканского залива, а также предлагал переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа».