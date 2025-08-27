Трамп предложил смертную казнь для убийц в Вашингтоне
Несмотря на то, что местное законодательство не предусматривает высшую меру наказания.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет добиваться смертной казни во всех делах об убийствах в Вашингтоне, округ Колумбия, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC.
По словам Трампа, высшая мера наказания должна стать "сильным превентивным инструментом" против преступности.
Если кто-то убивает в столице, мы будем добиваться смертной казни, — сказал он на заседании кабинета министров.
Однако на практике реализация инициативы может столкнуться с трудностями. Большинство дел об убийствах в округе Колумбия рассматриваются по местному законодательству, где смертная казнь не предусмотрена. Даже по федеральным делам высшая мера возможна лишь при согласии жюри присяжных, а жители Вашингтона традиционно выступают против казни.
Напомним, в первый день нового срока Трамп подписал указ о возвращении федеральной смертной казни, отменённой при Джо Байдене. В ходе его предыдущего президентства в 2020–2021 годах в США было проведено 13 смертных казней — рекорд за более чем век.
Самое читаемое
- В полиции назвали причину самоподжога в аэропорту Алматы
- В Алматы построят новый футбольный стадион на 35 тысяч мест
- Дороги Казахстана модернизируют: 52 технологии получили "зелёный" свет
- Сколько раз в году казахстанцы могут брать отпуск без сохранения зарплаты
- Прямой рейс Алматы – Токио запустят в 2026 году