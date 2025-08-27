Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет добиваться смертной казни во всех делах об убийствах в Вашингтоне, округ Колумбия, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC.

По словам Трампа, высшая мера наказания должна стать "сильным превентивным инструментом" против преступности.

Если кто-то убивает в столице, мы будем добиваться смертной казни, — сказал он на заседании кабинета министров.

Однако на практике реализация инициативы может столкнуться с трудностями. Большинство дел об убийствах в округе Колумбия рассматриваются по местному законодательству, где смертная казнь не предусмотрена. Даже по федеральным делам высшая мера возможна лишь при согласии жюри присяжных, а жители Вашингтона традиционно выступают против казни.

Напомним, в первый день нового срока Трамп подписал указ о возвращении федеральной смертной казни, отменённой при Джо Байдене. В ходе его предыдущего президентства в 2020–2021 годах в США было проведено 13 смертных казней — рекорд за более чем век.