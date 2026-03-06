Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что нынешний кризис на Кубе является следствием политики Вашингтона и выразил уверенность, что экономическое давление может привести к политическим изменениям на острове, передает BAQ.KZ.

Его комментарии прозвучали в телефонном интервью американскому изданию Politico, в котором глава Белого дома обсуждал различные вопросы внешней политики.

«Что вы думаете? За 50 лет всё это - вишенка на торте», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о влиянии США на события на Кубе.

По его словам, меры, введённые американской администрацией, включая прекращение поставок венесуэльской нефти, которая долгие годы поддерживала экономику Гаваны, напрямую ухудшили положение на острове.

«Мы перекрыли всю нефть, все деньги… всё, что поступало из Венесуэлы, единственного источника. И теперь они хотят заключить соглашение. Кубинское руководство уже выходит на контакт с США. Им нужна помощь. Мы говорим с Кубой».», — подчеркнул Трамп.

Президент заявил, что ухудшение экономической и политической ситуации на острове может привести к смене власти.

«Люди любят то, что происходит», - сказал он, защищая свою внешнеполитическую стратегию.

Трамп прямо предсказал будущее кубинского режима: «Куба тоже падёт».