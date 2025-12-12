Президент США Дональд Трамп вновь выразил тревогу по поводу эскалации конфликта между Россией и Украиной, заявив, что затяжная война может перерасти в третью мировую, передает BAQ.KZ со ссылкой на Daily Express.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете в четверг вечером, он повторил ранее озвученную позицию о необходимости немедленного прекращения боевых действий.

По словам Трампа, число жертв продолжает стремительно расти, и в прошлом месяце, как он отметил, погибло около 25 тысяч человек, большинство из которых — военнослужащие. Президент подчеркнул, что его администрация "очень активно работает" над тем, чтобы добиться остановки насилия.

Трамп заявил, что, хотя конфликт напрямую не затрагивает Соединённые Штаты, его неконтролируемое развитие несёт глобальные риски.

"Такие вещи заканчиваются мировыми войнами", — отметил он.

Глава Белого дома также рассказал, что предупреждал зарубежных партнёров о возможности мировой эскалации, если стороны "продолжат играть в эти игры".

Это не первый раз, когда Трамп допускает возможность превращения российско-украинской войны в масштабный мировой конфликт. Ещё в марте, комментируя решение администрации о приостановке военной помощи Украине, он говорил, что наблюдаемая динамика в Европе может привести к "третьей мировой", если стороны не придут к соглашению.

Заявления Трампа прозвучали на фоне его давления на президента Украины Владимира Зеленского. Ранее в четверг американский лидер вновь настаивал на необходимости принятия мирного плана, подразумевающего уступку территории, аргументируя это большими потерями Украины и настроениями населения. Он также выразил сомнение относительно сроков проведения следующих выборов в стране, подчеркнув, что Киев "теряет слишком много людей" и должен действовать "реалистично".