Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести торговые тарифы в отношении ряда европейских стран, связав это решение с ситуацией вокруг Гренландии и вопросами безопасности в Арктическом регионе, передает BAQ.KZ.

По его словам, Соединённые Штаты на протяжении десятилетий фактически субсидировали Данию, страны Евросоюза и союзников, не вводя торговых ограничений, однако теперь считают необходимым изменить подход. Трамп утверждает, что Китай и Россия проявляют растущий интерес к Гренландии, в то время как Дания, по его мнению, не способна обеспечить её защиту.

Согласно заявлению президента США, с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут обложены тарифом в размере 10% на все товары, поставляемые в США. С 1 июня 2026 года ставка, как утверждается, вырастет до 25% и будет действовать до заключения сделки о "полной покупке Гренландии".

"Только Соединённые Штаты могут играть в эту игру и делать это успешно", — написал Трамп, подчеркнув, что безопасность США и всего мира, по его словам, находится под угрозой.

Он также заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Данией и другими странами, отметив, что Гренландия, по его мнению, имеет критическое значение для глобальной безопасности и оборонных систем США.