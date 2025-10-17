Президент США Дональд Трамп заявил, что боевики ХАМАС будут "уничтожены", если продолжат убивать людей в секторе Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Заявление появилось после сообщений о расстрелах палестинцев, обвинённых в сотрудничестве с Израилем.

Если ХАМАС продолжит убивать людей в секторе Газа, у нас не останется иного выбора, кроме как войти и уничтожить их, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

При этом он не уточнил, какие именно силы могут быть задействованы. Ранее американский лидер прокомментировал подобные убийства с большей сдержанностью, заявив, что боевики "расправились с очень плохими бандами". Но после публикации видео с расстрелом восьми человек вблизи города Газа риторика президента резко изменилась. Израиль в свою очередь потребовал от ХАМАС выдать тела всех погибших заложников и пригрозил возобновить боевые действия, если условия соглашения о прекращении огня не будут соблюдены. Трамп поддержал позицию Израиля, заявив CNN, что "израильские силы могут вернуться в Газу, как только он даст сигнал".

Нынешнее обострение произошло спустя всего несколько дней после подписания мирной декларации в Шарм-эш-Шейхе, где Египет, Катар, Турция и США выступили гарантами прекращения огня между Израилем и ХАМАС.