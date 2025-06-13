После масштабной операции Израиля против иранской военной инфраструктуры, в результате которой были ликвидированы высокопоставленные командиры КСИР и ядерные специалисты, президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением, передает BAQ.KZ. В публикации на платформе Truth Social он подчеркнул, что неоднократно давал Ирану "шанс за шансом" заключить ядерное соглашение, но Тегеран, по его словам, не смог им воспользоваться.

"Просто сделайте это", - написал Трамп, добавив, что Израиль обладает "смертоносной техникой", и её количество будет только расти. Он предупредил, что следующие удары "будут ещё более жестокими", но отметил: еще есть время, чтобы остановить эскалацию и "положить конец этой бойне".

В интервью Fox News Трамп подтвердил, что знал о планах Израиля нанести удар по Ирану заранее, но подчеркнул, что Соединённые Штаты не участвовали в операции напрямую. При этом, по его словам, Вашингтон готов действовать: Центральное командование ВС США приведено в состояние повышенной боевой готовности, и в случае иранского ответа Америка будет защищать как себя, так и Израиль.

Президент США завершил своё обращение эмоциональным призывом: "Больше никаких смертей, никаких разрушений - просто заключите сделку, пока не стало слишком поздно. Спасите то, что когда-то было Иранской империей".

Тем временем Тегеран официально подтвердил гибель трёх ключевых генералов КСИР, включая Хосейна Салами и Мохаммада Багери, а также шести ученых-ядерщиков. Операция Израиля, по словам ЦАХАЛ, была "точечной, но стратегической" и направлена на предотвращение ядерной угрозы.