Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к новым ударам по Ирану в случае, если исламская республика решит наращивать военную мощь и возобновить ядерную программу, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом он сообщил после встречи с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам Трампа, если Тегеран предпримет попытки усилить военный потенциал, у Вашингтона "не останется другого выбора", а последствия будут "даже более серьезными, чем в прошлый раз". При этом глава Белого дома подчеркнул, что на данный момент у США нет подтверждений возобновления Ираном ядерной или ракетной программ. Он добавил, что Вашингтон по-прежнему готов к двусторонним переговорам с Тегераном.

В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда Трамп заявлял, что ядерная программа исламской республики была "полностью и окончательно" уничтожена. Вместе с тем, по оценкам американских СМИ, включая The New York Times, последствия этих ударов для иранской ядерной программы остаются не до конца ясными, поскольку Тегеран, как утверждалось, смог заранее переместить значительную часть обогащённого урана, а сами атаки лишь незначительно замедлили разработки.

Официальные власти Ирана отрицают факт обогащения урана на своих ядерных объектах. На фоне этого в Израиле выражают опасения по поводу возможного восстановления Ираном запасов баллистических ракет большой дальности, способных достичь территории еврейского государства. Иранские СМИ в последние недели сообщали о возможных испытательных пусках ракет в различных провинциях страны.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи ранее заявлял, что "оборонительные возможности Ирана призваны сдерживать агрессоров от самой мысли о нападении на Иран и ни при каких условиях не являются предметом переговоров", подчеркнув, что ракетная программа страны развивается для защиты территориальной целостности.

Во время встречи с Нетаньяху Дональд Трамп также выразил поддержку возможному превентивному удару Израиля по военным объектам Ирана в случае продолжения производства баллистических ракет большой дальности, обозначив жёсткую позицию Вашингтона в отношении дальнейших шагов Тегерана.