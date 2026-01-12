Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести по Ирану удары беспрецедентной силы, если Тегеран решится атаковать американские военные или коммерческие объекты в ответ на действия Вашингтона, передает BAQ.kz.

Комментируя заявления Ирана о том, что в случае удара США военные и коммерческие цели будут рассматриваться как законные, Трамп дал жёсткий ответ:

"Если они это сделают, мы будем рассматривать целями такие вещи, в которые они просто не поверят. У нас есть варианты, которые настолько мощные, что они даже не смогут представить себе последствия. Если Иран пойдёт на это — ответ будет крайне жёстким", - ответил Трамп на вопрос журналиста во время интервью в самолете.

По словам Трампа, США располагают возможностями, которые ранее никогда не применялись против Ирана, и в случае эскалации сила ответа будет "очень, очень мощной".