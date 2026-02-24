Трамп пригрозил повышением тарифов для нарушающих правила стран
Лидер США заявил, что у него есть на это все полномочия.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что любая страна, нарушающая ранее согласованные торговые правила, столкнется. Об этом он написал в Truth Social, передает BAQ.KZ.
"Любая страна, которая хочет "играть в игры" с этим нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые "обманывали" США годами и даже десятилетиями, столкнется с гораздо более высокими тарифами и даже хуже, чем те, на которые они недавно согласились", - говорится в публикации.
Трамп также добавил, что как глава государства ему не требуется обращаться в Конгресс за одобрением тарифов, поскольку полномочия в этой сфере уже были предоставлены ранее, а решение Верховного суда, по его мнению, лишь подтверждает эти полномочия.
