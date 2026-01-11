Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Кубы, обвинив страну в поддержке авторитарных режимов и заявив о намерении заблокировать поставки нефти и денежных средств из Венесуэлы ,передаёт BAQ.KZ.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, на протяжении многих лет Куба получала значительные объёмы нефти и финансовой помощи от Венесуэлы в обмен на предоставление так называемых "услуг безопасности" венесуэльскому руководству. Однако, как подчеркнул президент США, эта практика должна быть прекращена.

Он также заявил, что среди погибших в ходе недавних действий США против Венесуэлы значительную часть составили граждане Кубы.

Трамп отметил, что Соединённые Штаты намерены взять на себя роль гаранта безопасности Венесуэлы, назвав американскую армию "самой мощной военной силой в мире".

В завершение он предупредил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовые ресурсы из Венесуэлы, призвав кубинские власти к переговорам, "пока не стало слишком поздно".