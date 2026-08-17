Трамп пригрозил разбомбить Оман из-за переговоров с Ираном
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Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если страна будет мешать переговорам Вашингтона с Ираном. Об этом он заявил в интервью Fox News, комментируя переговоры Маската и Тегерана по открытию Ормузского пролива.
Если Оман встанет у нас на пути, мы его разбомбим, — заявил Трамп, использовав гораздо более резкое выражение.
Оман сейчас ведет переговоры с Ираном о маршруте для судов через Ормузский пролив. Иранский МИД в понедельник сообщил, что стороны достигли взаимопонимания по карте транзитного маршрута и работают над финальными договоренностями.
При этом Тегеран настаивает, что открытие пролива зависит от выполнения США ряда условий. Среди них — компенсация за ущерб, нанесенный во время войны, и снятие американской морской блокады. Ормузский пролив имеет огромное значение для мировой торговли энергоресурсами. Его перекрытие уже серьезно нарушило поставки и усилило давление на энергетические рынки.
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