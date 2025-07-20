Трамп пригрозил уничтожением новых ядерных объектов Ирана в случае их строительства
Как отметил американский лидер, три ключевых ядерных объекта в Иране были ранее уничтожены.
Сегодня, 07:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:16Сегодня, 07:16
86
Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения удара по потенциальным новым ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит их возвести. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".
По словам Трампа, все ранее существовавшие ядерные объекты в Иране были полностью разрушены, и на их восстановление могут уйти годы.
"Если бы Иран этого хотел, ему было намного лучше начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", – написал президент США.
Самое читаемое
- Мы знаем, что произошло, и можем это доказать - Алиев о крушении самолета AZAL
- Новые авиарейсы из Казахстана: куда теперь можно улететь без пересадок в 2025 году
- На Каспии спасли 10 человек, унесенных ветром на сапбордах
- Машинист предотвратил столкновение поезда с автомобилем в Жамбылской области
- Не смог проехать — понёс на руках: фельдшер из Туркестана растрогал всю страну