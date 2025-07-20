  • 20 Июля, 08:01
  • BAIGENEWS

Трамп пригрозил уничтожением новых ядерных объектов Ирана в случае их строительства

Как отметил американский лидер, три ключевых ядерных объекта в Иране были ранее уничтожены.

Сегодня, 07:16
АВТОР
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Сегодня, 07:16
Сегодня, 07:16
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Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения удара по потенциальным новым ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит их возвести. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".

По словам Трампа, все ранее существовавшие ядерные объекты в Иране были полностью разрушены, и на их восстановление могут уйти годы.

"Если бы Иран этого хотел, ему было намного лучше начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", – написал президент США.

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