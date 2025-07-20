Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения удара по потенциальным новым ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит их возвести. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".

По словам Трампа, все ранее существовавшие ядерные объекты в Иране были полностью разрушены, и на их восстановление могут уйти годы.