Трамп пригрозил уничтожить секретный ядерный объект Ирана под горой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по подземному комплексу Pickaxe Mountain (в некоторых источниках — гора Кирка), расположенному рядом с иранским ядерным объектом в Натанзе. По его словам, объект находится под постоянным спутниковым наблюдением и рассматривается как потенциальная военная цель. Комплекс начали строить после диверсии 2020 года на предприятии в Натанзе, где был поврежден цех по сборке центрифуг.

Иран заявлял, что новый объект станет заменой уничтоженной инфраструктуре, однако инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не получили к нему доступ. По данным спутниковых снимков, в районе комплекса находятся несколько тоннельных входов, новые дороги и мощные защитные сооружения. Эксперты предполагают, что объект может быть связан с производством или хранением оборудования для обогащения урана, однако публичных подтверждений того, что там ведется разработка ядерного оружия, нет.

По оценкам аналитиков, подземный комплекс расположен на глубине более 100 метров, что делает его крайне сложной целью даже для самых мощных американских противобункерных боеприпасов. Военные специалисты отмечают, что уничтожить такой объект исключительно авиаударами может быть затруднительно. Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающейся напряженности между Вашингтоном и Тегераном и усилило опасения относительно возможной дальнейшей эскалации конфликта.