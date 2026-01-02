Трамп пригрозил вмешательством США на фоне протестов в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут прийти на помощь протестующим в Иране, если иранские власти начнут применять смертельную силу против мирных демонстрантов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает BAQ.KZ.
"Если Иран будет стрелять и убивать мирных протестующих, что является его обычной практикой, Соединённые Штаты Америки придут им на помощь. Мы находимся в полной боевой готовности", — заявил Трамп.
Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже пятые сутки и охватили десятки городов. Они стали самыми масштабными с 2022 года. Поводом для выступлений стал резкий рост стоимости жизни и ухудшение социально-экономической ситуации.
Советник верховного лидера Ирана Али Лариджани резко отреагировал на заявление американского президента, призвав Трампа "быть осторожным". По его словам, возможное вмешательство США может привести к хаосу и масштабной дестабилизации всего Ближнего Востока. Верховным лидером Ирана является аятолла Али Хаменеи.
При этом Трамп не уточнил, какие именно шаги могут быть предприняты Соединёнными Штатами. Напомним, в июне 2025 года США по распоряжению Трампа уже нанесли авиаудары по иранским ядерным объектам, что значительно обострило отношения между двумя странами.
По данным иранского агентства Fars и правозащитной организации Hengaw, в ходе протестов погибли по меньшей мере шесть человек. Два человека стали жертвами столкновений с полицией в городе Лордеган на юго-западе страны. Ещё трое погибли в городе Азна, один — в Кухдашт на западе Ирана.
В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых зафиксированы подожжённые автомобили и беспорядки на улицах.
Участники протестов всё чаще выдвигают политические лозунги. Многие требуют прекращения правления верховного лидера, а часть демонстрантов выступает за восстановление монархии в стране.
