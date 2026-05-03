Трамп пригрозил выводом американских солдат из Европы

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном пересмотре военного присутствия США в странах НАТО и не исключил вывода американских войск из ряда европейских государств, передает BAQ.kz со ссылкой на Bild.

После обсуждений ситуации вокруг Германии под потенциальные изменения могут попасть также Испания и Италия. По словам Трампа, эти страны якобы оказали недостаточную поддержку США в контексте конфликта с Ираном.

В Германии к подобным заявлениям относятся с осторожностью и скепсисом, отмечая, что любые решения будут зависеть от позиции Конгресса США. Кроме того, действующее законодательство предполагает сохранение значительного военного контингента — не менее 76 тысяч американских военнослужащих в Европе.

Ранее в Пентагоне уже сообщали о планах вывода около 5000 военных с баз в Германии, что стало первым сигналом возможных изменений в стратегии размещения сил США в регионе.