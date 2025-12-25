Администрация США распорядилась продлить меры по блокированию поставок нефти из Венесуэлы еще как минимум на два месяца, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, Белый дом поручил военным сосредоточиться на обеспечении так называемого "карантина" венесуэльской нефти, делая ставку прежде всего на экономическое давление на Каракас.

По словам собеседника агентства, хотя военные варианты по-прежнему рассматриваются, основной акцент делается на санкционные меры. В Вашингтоне рассчитывают, что именно экономическое давление вынудит венесуэльские власти пойти на уступки. Источник отметил, что предпринятые ранее шаги уже существенно повлияли на позицию президента Венесуэлы Николас Мадуро, и в администрации США считают, что к концу января страна может столкнуться с серьезными экономическими последствиями, если не изменит курс.

При этом представитель Белого дома не стал уточнять, что именно подразумевается под "практически полной" концентрацией на карантине венесуэльской нефти. Reuters напоминает, что термин "карантин" ранее использовался во время Карибского кризиса 1962 года, когда таким образом пытались избежать прямого упоминания блокады как акта войны. В 2022 году бывший министр обороны США Роберт Макнамара объяснял, что выбор этого слова был связан с желанием снизить риск эскалации.

В то же время агентство указывает, что Пентагон разместил в Карибском бассейне более 15 тысяч военнослужащих и значительное количество военной техники, включая авианосец, 11 других боевых кораблей и свыше десяти истребителей F-35. О переброске американских сил к берегам Венесуэлы ранее также сообщала газета The Wall Street Journal.

Истоки конфликта между США и Венесуэлой уходят в начало 2000-х годов, когда Каракас национализировал нефтяные месторождения, затронув интересы иностранных, в том числе американских, компаний. Спор обострился во время второго президентского срока Дональд Трамп. В середине декабря он объявил о блокировании танкеров у берегов Венесуэлы, обвинил страну в незаконном присвоении американских активов и заявил, что отставка Мадуро стала бы "разумным шагом".

На этом фоне США уже задержали в Карибском море два судна, которые, по данным Вашингтона, использовались Венесуэлой для обхода санкций. Кроме того, по сообщениям СМИ, с 22 декабря Береговая охрана США преследует еще один танкер, предположительно относящийся к так называемому теневому флоту страны, что свидетельствует о намерении США продолжать давление на Каракас экономическими и силовыми мерами.