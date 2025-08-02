Трамп приказал разместить ядерные подлодки после слов Медведева
Словесная перепалка двух политиков в соцсети привела к конкретным действиям.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился направить две атомные подводные лодки "в соответствующие регионы", передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Это произошло на фоне резкой словесной перепалки с бывшим президентом России, ныне заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
По словам Трампа, его решение связано с "крайне провокационными" заявлениями Медведева.
На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрий Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах - на случай, если эти глупые и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами, — отметил американский лидер в соцсети Truth Social.
Хотя конкретные регионы не названы, американские СМИ предполагают, что речь идёт о зонах боевого дежурства стратегических подлодок с ядерными боеголовками, готовых к ответному удару в случае эскалации конфликта с Россией.
Поводом для эскалации стало заявление Медведева 28 июля в соцсети X (ранее Twitter), где он назвал очередной ультиматум Трампа по Украине — сокративший срок возможных переговоров с 50 до 10 дней — "угрозой" и "шагом к войне" между США и Россией. Он также грубо выразился в адрес Трампа и сенатора Линдси Грэма, назвав их "дедулями".
31 июля Трамп отреагировал, заявив, что экономики России и Индии — "мертвые" (несмотря на то, что Индия остаётся одним из крупнейших покупателей российской нефти), а Медведева назвал "неудачливым экс-президентом, который всё ещё думает, что у власти".
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