Трамп примет лидера венесуэльской оппозиции в Белом доме

Встреча запланирована на 15 января.

Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп планирует в четверг, 15 января, принять в Белый дом одну из лидеров венесуэльской оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира 2025 года — Марию Корину Мачадо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

По информации агентства, встреча запланирована в рамках контактов американской стороны с представителями венесуэльской оппозиции на фоне продолжающегося политического кризиса в стране. В Белом доме подтвердили подготовку переговоров, однако подробности повестки не раскрываются.

Как отмечает Reuters, Мария Корина Мачадо является одной из ключевых фигур оппозиционного движения в Венесуэле и неоднократно выступала с критикой действующих властей страны, призывая международное сообщество усилить давление на Каракас. 

Ожидается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы внутриполитической ситуации в Венесуэле, а также дальнейшие шаги США в отношении региона.

