Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его лично встретил президент США Дональд Трамп, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC и другие СМИ. До этого, как отметили журналисты, американский лидер не выходил к европейским политикам, прибывавшим на переговоры — их встречала лишь глава службы протокола Моника Кроули.

Украинскую делегацию сопровождают глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, секретарь СНБО Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

К переговорному столу вместе с Зеленским прибыли и лидеры европейских стран: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По информации The Wall Street Journal, европейские лидеры намерены добиться ясности относительно роли США в гарантиях безопасности Украины. В Брюсселе настаивают, что любые возможные переговоры о границах должны базироваться на нынешней линии фронта.

Чем сильнее будет вовлеченность США, тем больше ресурсов готовы выделить европейские страны. Если Вашингтон решит разместить в Украине сотни военнослужащих, Европа может направить еще тысячи, — отмечает WSJ со ссылкой на чиновников.

Особое внимание привлек внешний вид Зеленского: вместо традиционной военной формы он надел черный костюм, рубашку и брюки. Ранее Axios сообщал, что Белый дом заранее уточнял у украинской стороны, в каком виде президент Украины придет на встречу. На прошлых переговорах Трамп упрекнул Зеленского за отказ надеть костюм.

Главная тема переговоров — возможные пути завершения войны и будущее системы безопасности Украины.