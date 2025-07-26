Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна отказаться от ветроэнергетических установок, в очередной раз раскритиковав ветроэнергетику, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Об этом Дональд Трамп заявил журналистам после прибытия в Глазго. По его словам, ветряные турбины "разрушают красивые поля и долины и убивают птиц".

"Вы губите свои страны", - добавил Трамп.

Отметим, что Глава Белого дома не раз высказывался против ветроэнергетики. Как пишет Report, ранее он уже заявлял, что не желает видеть ветряные турбины рядом с объектами Trump Organisation. Компания Трампа, активами которой управляют его дети, ранее проиграла судебный процесс против правительства Шотландии из-за строительства ветропарка неподалеку от принадлежащего ей гольф-клуба в Абердиншире. В иске утверждалось, что турбины портят вид для игроков. Во время визита в Шотландию Трамп планирует посетить этот гольф-клуб в Абердиншире накануне его открытия 13 августа, а также еще один - недалеко от Тернберри, также принадлежащий его семье.