Дональд Трамп обратился к палестинскому движению ХАМАС с призывом сложить оружие и освободить захваченных заложников, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Самый быстрый способ завершить гуманитарные кризисы в Газе - это если ХАМАС сдастся и освободит заложников", - написал американский лидер.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной атаке со стороны ХАМАС, боевики выпустили сотни ракет и проникли на территорию страны, атаковав как военные объекты, так и гражданское население. Тогда, по официальным данным, погибло около 1,2 тысячи человек, более 200 были захвачены в заложники.