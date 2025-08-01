Трамп призвал ХАМАС прекратить огонь и сдаться ради помощи жителям Газы
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.
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Дональд Трамп обратился к палестинскому движению ХАМАС с призывом сложить оружие и освободить захваченных заложников, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Самый быстрый способ завершить гуманитарные кризисы в Газе - это если ХАМАС сдастся и освободит заложников", - написал американский лидер.
Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной атаке со стороны ХАМАС, боевики выпустили сотни ракет и проникли на территорию страны, атаковав как военные объекты, так и гражданское население. Тогда, по официальным данным, погибло около 1,2 тысячи человек, более 200 были захвачены в заложники.
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