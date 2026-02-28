Трамп призвал иранских военных сложить оружие
В противном случае вас ждет неминуемая гибель, заявил лидер США.
Сегодня 2026, 14:01
Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие. Об этом американский лидер сказал в своем сегодняшнем заявлении, передает BAQ.KZ.
"Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и полиции Ирана, я говорю: сложите оружие и получите полную неприкосновенность. В противном случае вас ждет неминуемая гибель. С вами будут обращаться справедливо, если вы откажетесь от сопротивления", - сказал Трамп.
Кроме того он также заявил, что рассчитывает на смену власти в Иране.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана.
