Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие. Об этом американский лидер сказал в своем сегодняшнем заявлении, передает BAQ.KZ.

"Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и полиции Ирана, я говорю: сложите оружие и получите полную неприкосновенность. В противном случае вас ждет неминуемая гибель. С вами будут обращаться справедливо, если вы откажетесь от сопротивления", - сказал Трамп.

Кроме того он также заявил, что рассчитывает на смену власти в Иране.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана.