Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о работе американских телеканалов, призвав лишать лицензий вещателей, которые, по его мнению, постоянно критикуют его деятельность, движение MAGA и Республиканскую партию. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Truth Social.

В своем сообщении Трамп заявил, что сетевые новостные выпуски и вечерние шоу, демонстрирующие почти стопроцентно негативное отношение к нему, движению MAGA и республиканцам, не должны сохранять право на вещание.

"Если сетевые новостные выпуски и их вечерние шоу почти на 100% негативно настроены по отношению к президенту Дональду Дж. Трампу, MAGA и Республиканской партии, не следует ли тогда лишить их весьма ценных лицензий на вещание? Я считаю — ДА!" — написал он.

Заявление президента прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в США о роли средств массовой информации, стандартах журналистики и границах критики власти. Реакция представителей медиасообщества и политических кругов на это высказывание пока официально не озвучена.