Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты-нарушители
Сегодня, 02:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:43Сегодня, 02:43
180Фото: Anna Moneymaker / предоставлено Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские военные самолеты, если те нарушают воздушное пространство альянса, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW.
Глава Белого дома также высказался о перспективах завершения войны в Украине, подчеркнув, что "российская экономика сейчас в ужасном состоянии" и что Украина "очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию".
Владимир Зеленский сообщил об освобождении 360 квадратных километров территории за последний месяц и окружении тысячи российских военных, которых Киев намерен обменять на украинских пленных. Он также поддержал инициативу Трампа по прекращению закупок российской нефти и газа европейскими странами.
Самое читаемое
- Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН
- Поездка Токаева в Нью-Йорк обеспечит Казахстану миллиардные инвестиции
- Виновных в росте цен на мясо накажут – Шаккалиев
- Казахстан открыт для новых проектов с США — выступление Токаева на бизнес-круглом столе