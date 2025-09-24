Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские военные самолеты, если те нарушают воздушное пространство альянса, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW.



Глава Белого дома также высказался о перспективах завершения войны в Украине, подчеркнув, что "российская экономика сейчас в ужасном состоянии" и что Украина "очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию".

Владимир Зеленский сообщил об освобождении 360 квадратных километров территории за последний месяц и окружении тысячи российских военных, которых Киев намерен обменять на украинских пленных. Он также поддержал инициативу Трампа по прекращению закупок российской нефти и газа европейскими странами.