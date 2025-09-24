  • 24 Сентября, 09:22

Трамп призвал страны НАТО сбивать российские самолеты-нарушители

Сегодня, 02:43
АВТОР
180
Фото: Anna Moneymaker / предоставлено Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские военные самолеты, если те нарушают воздушное пространство альянса, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW

Глава Белого дома также высказался о перспективах завершения войны в Украине, подчеркнув, что "российская экономика сейчас в ужасном состоянии" и что Украина "очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию".

Владимир Зеленский сообщил об освобождении 360 квадратных километров территории за последний месяц и окружении тысячи российских военных, которых Киев намерен обменять на украинских пленных. Он также поддержал инициативу Трампа по прекращению закупок российской нефти и газа европейскими странами.

