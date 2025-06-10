Президент США Дональд Трамп заявляет, что власти страны приступят к "освобождению" Лос-Анджелеса от нелегальных мигрантов, после того как протесты против его иммиграционной политики переросли в массовые столкновения с полицией, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal. В воскресенье Трамп подписал указ о введении Нацгвардии в город для подавления беспорядков, что стало ответом на протесты, которые начались 6 июня.

"Когда-то великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками. Теперь же мятежные агрессивные толпы атакуют наших федеральных агентов, пытаясь сорвать депортационные операции. Я поручаю всем ответственным службам принять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и прекращения этих мигрантских бунтов", - написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Протесты начались с пятницы, 6 июня, когда жители Лос-Анджелеса начали выражать недовольство действиями федеральных агентов, проводивших рейды по выявлению нелегальных иммигрантов. Демонстрации сопровождались перекрытием дорог, столкновениями с полицией и применением силы с обеих сторон: полиция использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в ответ протестующие запускали фейерверки. По данным The Wall Street Journal, один человек пострадал в ходе пятничных беспорядков.

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что в ходе протестов произошло нападение на здание федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. В ответ прокуратура Калифорнии арестовала более десяти протестующих, а местные власти предупредили о возможных новых задержаниях в ближайшие дни.

Трамп подчеркнул, что "наша страна не потерпит анархии" и пообещал использовать всю силу федеральных служб для восстановления порядка. В то же время, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсома заявил, что протесты связаны с массовым недовольством местных жителей по поводу жесткой иммиграционной политики Трампа, и выразил сомнения в законности применения силы на улицах города.