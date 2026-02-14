Трамп призвал Зеленского к шагам по урегулированию конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру следует активнее двигаться к мирному урегулированию конфликта с Россией.
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру следует активнее двигаться к мирному урегулированию конфликта с Россией, сообщает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.
«Зеленскому нужно действовать. Россия хочет заключить сделку», — отметил глава Белого дома, подчеркнув, что сейчас сохраняется возможность для достижения соглашения.
По словам Трампа, Владимир Зеленский может упустить благоприятный момент для заключения мира, если не воспользуется текущим шансом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров по Украине пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию, как ожидается, возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
