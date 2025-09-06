Президент США Дональд Трамп объявил, что следующий саммит "Большой двадцатки" (G20) в 2026 году состоится в принадлежащем его семье курортном комплексе Trump National Doral под Майами, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

"Это лучшее место для проведения саммита. Моя семья не получит с этого никакой прибыли", — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Ранее, в ходе своего первого президентского срока, Трамп уже пытался организовать саммит "Большой семёрки" в том же комплексе, однако отказался от этой идеи на фоне критики со стороны обеих партий. Оппоненты тогда заявляли, что это может нарушить Конституцию США, запрещающую президенту получать выгоду от иностранных правительств без согласия Конгресса.

Этические вопросы вокруг бизнеса Трампа вновь обсуждаются и в этом году. Ранее внимание вызвал случай, когда Пентагон принял в дар для президента роскошный самолёт от Катара.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес поддержал решение о проведении саммита, отметив, что это принесёт серьёзные доходы малому бизнесу города.

"Это миллионы и миллионы долларов", — подчеркнул и сам Трамп.

Ожидается, что саммит пройдёт в декабре 2026 года. В нём примут участие 19 стран, Европейский и Африканский союзы, а также несколько государств-наблюдателей. Одним из приглашённых Трамп назвал Польшу, президент которой Кароль Навроцки недавно посетил Вашингтон.

В 2025 году саммит G20 примет Южная Африка, однако Трамп заявил, что не собирается туда ехать. США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс.

Последний раз саммит G20 проводился в США в 2009 году в Питтсбурге.