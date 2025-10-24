Трамп проведёт встречу с Си Цзиньпином 30 октября
Дональд Трамп рассчитывает достичь договорённостей с Пекином по ключевым вопросам.
Сегодня, 04:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:22Сегодня, 04:22
75Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в рамках азиатского турне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передаёт BAQ.KZ.
Встреча состоится в последний день визита американского президента в страны Азии, который начнётся с поездки в Малайзию. В ходе турне Трамп также посетит Японию и Республику Корею.
Кэролайн Левитт подтвердила, что во время визита президент США проведёт переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
Ранее Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь договорённостей с Пекином по ключевым двусторонним вопросам, включая сокращение ядерных арсеналов.
Самое читаемое
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- В Алматы горит административное здание
- Смертельная "Молекула": почему запрещённый БАД для похудения свободно продают в Казахстане
- Как Нацбанк борется с закредитованностью населения