Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в рамках азиатского турне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передаёт BAQ.KZ.

Встреча состоится в последний день визита американского президента в страны Азии, который начнётся с поездки в Малайзию. В ходе турне Трамп также посетит Японию и Республику Корею.

Кэролайн Левитт подтвердила, что во время визита президент США проведёт переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь договорённостей с Пекином по ключевым двусторонним вопросам, включая сокращение ядерных арсеналов.