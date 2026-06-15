Трамп провел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп в воскресенье провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщили в Кремле, российский лидер поздравил Трампа с 80-летием. Американский президент поблагодарил за поздравления и отметил, что Путин стал первым иностранным лидером, который связался с ним в день рождения.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор носил дружеский и откровенный характер и продолжался 55 минут.

В тот же день Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил президент Украины в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что также поздравил американского лидера с днем рождения. В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с достижением мира и завершением войны между Россией и Украиной.

Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за оказываемую поддержку, включая поставки вооружений и систем противовоздушной обороны. Кроме того, он проинформировал Трампа о текущей ситуации на фронте и мерах по укреплению оборонительных позиций украинских сил.

По словам Зеленского, стороны также затронули перспективы дальнейших контактов в рамках предстоящего саммита G7 и обсудили возможные шаги, которые могли бы способствовать приближению мира.

Таким образом, в течение одного дня Дональд Трамп провел отдельные телефонные переговоры с лидерами России и Украины, в ходе которых обсуждались как двусторонние вопросы, так и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта.