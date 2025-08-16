Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

После состоявшегося разговора глава Белого дома проводит переговоры с лидерами стран НАТО по телефону. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь назвал "содержательным" свой телефонный разговор с Дональдом Трампом, состоявшийся после встречи президентов США и России.

"Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час — с президентом Трампом. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора", — написал Зеленский в своих соцсетях.

Он также согласился участвовать в трехстороннем формате переговоров. "Мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия", — заявил Зеленский.