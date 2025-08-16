Трамп провел телефонный разговор с Зеленским: встреча двух лидеров состоится в понедельник
Телефонный разговор Трамп провел на борту самолета, на пути из Аляски в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
После состоявшегося разговора глава Белого дома проводит переговоры с лидерами стран НАТО по телефону. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь назвал "содержательным" свой телефонный разговор с Дональдом Трампом, состоявшийся после встречи президентов США и России.
"Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час — с президентом Трампом. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора", — написал Зеленский в своих соцсетях.
Он также согласился участвовать в трехстороннем формате переговоров. "Мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия", — заявил Зеленский.
Лидер Украины также сообщил, что в понедельник собирается обсудить детали перемирия с Трампом в Вашингтоне.
