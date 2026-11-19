Президенты США Дональд Трамп, России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин впервые провели трёхсторонние переговоры. Главными темами стали ядерное оружие, война в Украине и международная безопасность. Встреча прошла 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

Переговоры продолжались более часа. Трамп назвал встречу исторической и заявил, что три крупнейшие державы способны совместно снизить угрозу ядерной войны.

«Мы действительно творим историю. Соединённые Штаты, Россия и Китай находятся в уникальном положении, чтобы обсудить, как сократить количество ядерного оружия на Земле и уменьшить риск его применения», – заявил американский президент.

Си Цзиньпин выступил за мир без ядерного оружия, а Путин напомнил об общей ответственности трёх стран за международную безопасность.

Почему эта встреча важна?

В феврале 2026 года истёк срок действия последнего договора между США и Россией об ограничении стратегических ядерных вооружений – СНВ-III.

Теперь Трамп предлагает заключить новое соглашение, к которому должен присоединиться и Китай.

Однако договориться будет непросто. По оценкам, США и Россия располагают более чем пятью тысячами ядерных боеголовок каждая, тогда как у Китая их более 600. Поэтому Пекин не заинтересован в одинаковых ограничениях.

Эксперты считают, что одна встреча вряд ли приведёт к серьёзным договорённостям, но может стать началом длительных переговоров.

Что обсуждали по Украине?

До общей встречи Трамп отдельно поговорил с Путиным. Их переговоры продолжались около 40 минут и стали первыми после прошлогодней встречи на Аляске, которая не привела к соглашению о прекращении войны в Украине.

Американский президент выразил надежду на продвижение в урегулировании конфликта, однако о конкретных договорённостях пока не сообщается.

При этом Украина не участвовала в переговорах трёх лидеров.

А что с Китаем и мировой экономикой?

Трамп также провёл отдельную встречу с Си Цзиньпином. Они обсудили торговлю, поставки американской сельскохозяйственной продукции и ситуацию вокруг Ирана.

Между США и Китаем сохраняются разногласия из-за торговых пошлин, доступа к современным микрочипам и конкуренции в сфере искусственного интеллекта.

Для Казахстана эти переговоры имеют значение прежде всего из-за возможного влияния на мировую торговлю, цены на нефть и международную безопасность.

Пока встреча завершилась без объявленных крупных соглашений. Главный вопрос – смогут ли три державы перейти от заявлений о мире к конкретным решениям.