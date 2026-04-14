Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам американского лидера, он «потрясён» позицией Мелони и разочарован отсутствием поддержки со стороны Италии в вопросе обеспечения беспрепятственных поставок нефти через Ормузский пролив.

«Итальянцам нравится, что ваш премьер-министр не оказывает нам никакой помощи в вопросе поставок нефти? Людям это нравится? Я не могу себе этого представить. Я потрясён ею. Я думал, что у неё есть мужество, но я ошибался», - заявил Трамп.

Напомним, что ранее Италия официально заявила, что не будет направлять свои военно-морские силы в Ормузский пролив без мандата ООН.