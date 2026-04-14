Трамп раскритиковал Джорджу Мелони из-за поставок нефти
Президент США разочарован отсутствием поддержки со стороны Италии.
Сегодня 2026, 20:38
Фото: Источник: AP 2024.
Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По словам американского лидера, он «потрясён» позицией Мелони и разочарован отсутствием поддержки со стороны Италии в вопросе обеспечения беспрепятственных поставок нефти через Ормузский пролив.
«Итальянцам нравится, что ваш премьер-министр не оказывает нам никакой помощи в вопросе поставок нефти? Людям это нравится? Я не могу себе этого представить. Я потрясён ею. Я думал, что у неё есть мужество, но я ошибался», - заявил Трамп.
Напомним, что ранее Италия официально заявила, что не будет направлять свои военно-морские силы в Ормузский пролив без мандата ООН.
Самое читаемое
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- В Казахстане есть безработные получавшие пособия 1 млн в месяц – в Минтруда раскрыли статистику
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры