Трамп раскритиковал телеканал NBC и потребовал увольнения ведущего
По словам американского лидера, выступления ведущего становятся всё более агрессивными.
Сегодня, 12:11
Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп призвал телекомпанию NBC рассмотреть увольнение комика и ведущего вечернего шоу Сета Майерса после очередной критики в его адрес. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social, передаёт BAQ.KZ.
Трамп назвал Майерса "бездарным" и заявил, что телеканалу "пора принять меры". По словам американского лидера, выступления ведущего становятся всё более агрессивными, что он связал с падением рейтингов программы.
Напомним, ранее телеканал ABC временно снял с эфира шоу Jimmy Kimmel Live! после резонансных комментариев ведущего Джимми Киммела, связанных с убийством активиста Чарли Кирка.
