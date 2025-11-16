  • 16 Ноября, 13:23

Трамп раскритиковал телеканал NBC и потребовал увольнения ведущего

По словам американского лидера, выступления ведущего становятся всё более агрессивными.

Президент США Дональд Трамп призвал телекомпанию NBC рассмотреть увольнение комика и ведущего вечернего шоу Сета Майерса после очередной критики в его адрес. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social, передаёт BAQ.KZ.

Трамп назвал Майерса "бездарным" и заявил, что телеканалу "пора принять меры". По словам американского лидера, выступления ведущего становятся всё более агрессивными, что он связал с падением рейтингов программы.

Напомним, ранее телеканал ABC временно снял с эфира шоу Jimmy Kimmel Live! после резонансных комментариев ведущего Джимми Киммела, связанных с убийством активиста Чарли Кирка.

