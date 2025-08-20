Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет. По его замыслу это сделает конструкцию более труднопроходимой для нелегальных мигрантов, передает BAQ.KZ.

Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на пресс-конференции. По её словам, рабочие уже начали окрашивать участок стены, а сам Трамп считает, что черная поверхность будет сильно нагреваться и отбивать у мигрантов желание взбираться.

"Мы собираемся покрасить всю пограничную стену в черный цвет", — сказала Ноэм, лично поучаствовав в окраске одного из фрагментов. Об этом сообщает Bloomberg.

Визит главы DHS состоялся на фоне снижения числа арестов на южной границе США. Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника пограничного патруля в секторе Эль-Пасо Уолтер Слосар, сейчас задерживают в среднем 41 человека в день. Для сравнения: год назад этот показатель составлял около 400, а в 2023 году доходил до 2300.

Издание The Hill отмечает, что Трамп еще в свой первый срок хотел, чтобы стена была черной, а в 2019 году он подчеркивал, что конструкция должна быть не только надежной, но и "художественно оформленной". Тогда президент заявлял, что она станет "и красивой, и защищающей страну".