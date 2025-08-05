США намерены построить первый в истории ядерный реактор на Луне — соответствующий приказ отдал президент Дональд Трамп, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Telegraph. Проект должен укрепить лидерство Вашингтона в космосе и создать энергетическую основу для будущих лунных миссий и экспедиций на Марс.

Как сообщают американские СМИ, реализацию поручили NASA, которым временно руководит Шон Даффи — министр транспорта и политический союзник Трампа. По его указанию агентство должно в кратчайшие сроки выбрать частных подрядчиков для создания реактора мощностью не менее 100 киловатт с запуском до 2030 года.

Директива, подписанная Трампом, содержит недвусмысленные формулировки: реактор необходим не только для научных целей, но и для того, чтобы не дать другим сверхдержавам — в первую очередь Китаю и России — закрепиться на Луне и установить там свои "зоны недоступа". Проект связан с программой "Артемида", в рамках которой США планируют создать постоянную обитаемую базу на Луне. Солнечные панели для этого не подходят, так как лунные ночи длятся до двух недель. Именно поэтому Белый дом делает ставку на малые ядерные установки — по аналогии с теми, что используются на подводных лодках и авианосцах.