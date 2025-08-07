Президент США Дональд Трамп рассчитывает уже на следующей неделе встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а вскоре после этого — организовать трёхсторонний саммит с участием Путина, Владимира Зеленского и себя самого, передает BAQ.KZ cо ссылкой на New York Times. Об этих планах Трамп сообщил в телефонном разговоре с европейскими лидерами, состоявшемся в среду. Как уточняют источники NYT, переговоры предполагается провести без участия Европы — только три лидера, лицом к лицу. По словам одного из собеседников, европейские политики, несмотря на то что ранее активно координировали усилия по прекращению войны и поддержке Украины, восприняли предложение Трампа сдержанно, но без возражений.

Впрочем, пока ни Москва, ни Киев официально не подтвердили участия в этих переговорах. Известно лишь, что Владимир Зеленский лично присутствовал на упомянутом звонке и после него заявил: "Провёл разговор с президентом Трампом". При этом он подчеркнул, что позиция Украины и европейских союзников остаётся неизменной: "Война должна закончиться. Но закончиться честно".

В телефонной конференции также участвовали премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, генсек НАТО, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа — Стив Уиткофф.

Позже сам Трамп частично раскрыл детали разговора, опубликовав пост на своей платформе Truth Social. Он сообщил, что его спецпосланник Уиткофф недавно провёл несколько часов на переговорах с Путиным в Москве. Однако собственные планы по проведению личных встреч с Путиным и Зеленским в посте озвучены не были.