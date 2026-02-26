Трамп рассчитывает завершить войну в течение месяца после разговора с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля провел телефонный разговор с президентом США Дональд Трамп.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля провел телефонный разговор с президентом США Дональд Трамп, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Axios.
Американский лидер заявил о намерении добиться окончания войны в максимально сжатые сроки.
Издание со ссылкой на украинского чиновника и два осведомленных источника сообщает, что Трамп хотел бы достичь мирного соглашения до лета и отметил, что конфликт «длится уже слишком долго». По словам одного из собеседников, он заявил, что предпочел бы завершение войны «в течение месяца».
Разговор, как утверждается, прошел в «дружелюбной и позитивной» атмосфере. Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку и выразил надежду на окончание войны уже в этом году.
При этом источники подчеркивают, что между Украиной и Россией сохраняются серьезные разногласия, прежде всего по вопросу территорий на востоке страны.
Также сообщается, что Трамп подтвердил готовность предоставить Украине «значительные гарантии безопасности» со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения.
Самое читаемое
- Еще пять сел Актюбинской области присоединились к безалкогольной акции
- Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД
- Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане
- В Мангистауской области произвели сельскохозяйственной продукции на 44,1 млрд тенге
- Кто рискует остаться с маленькой пенсией в Казахстане – ответ ЕНПФ