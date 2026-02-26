Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля провел телефонный разговор с президентом США Дональд Трамп, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Axios.

Американский лидер заявил о намерении добиться окончания войны в максимально сжатые сроки.

Издание со ссылкой на украинского чиновника и два осведомленных источника сообщает, что Трамп хотел бы достичь мирного соглашения до лета и отметил, что конфликт «длится уже слишком долго». По словам одного из собеседников, он заявил, что предпочел бы завершение войны «в течение месяца».

Разговор, как утверждается, прошел в «дружелюбной и позитивной» атмосфере. Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку и выразил надежду на окончание войны уже в этом году.

При этом источники подчеркивают, что между Украиной и Россией сохраняются серьезные разногласия, прежде всего по вопросу территорий на востоке страны.

Также сообщается, что Трамп подтвердил готовность предоставить Украине «значительные гарантии безопасности» со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения.