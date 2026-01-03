Президент США Дональд Трамп сделал серию резонансных заявлений о ситуации в Венесуэле, фактически подтвердив участие Соединённых Штатов в управлении страной, присутствие американских военных на её территории и жёсткое давление на власти в Каракасе, передает BAQ.KZ.

По словам Трампа, операция была "крайне опасной", однако Вашингтон намерен добиться "правильного управления" страной.

Президент США заявил, что вопрос управления Венесуэлой уже решается, а Соединённые Штаты "назначают людей", которые будут действовать в интересах Вашингтона. Саму Венесуэлу Трамп охарактеризовал как "мёртвую страну".

Он также подтвердил, что Конгресс США не был проинформирован о проведённой операции из-за риска утечки информации. По словам американского лидера, операция могла завершиться крайне неудачно: США могли потерять личный состав, военную технику и нанести серьёзный ущерб своему международному авторитету.

Говоря о военном присутствии, Трамп подчеркнул, что США не боятся размещения войск "на земле" (boots on the ground), если это будет необходимо. Более того, он заявил, что американские военные уже находились на территории Венесуэлы — "на очень высоком уровне".

Отдельно Трамп рассказал об эпизоде, связанном с президентом Венесуэлы. По его словам, Мадуро пытался укрыться в бункере, однако "не успел добежать до двери", а американским силам потребовалось 47 секунд, чтобы взорвать вход. Трамп также утверждает, что в ходе разговора предложил Мадуро сдаться и ему показалось, что тот был готов согласиться.

При этом президент США отметил, что никогда не обсуждал Николаса Мадуро с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы пообещала сенатору Марко Рубио выполнить любые требования Соединённых Штатов.

Комментируя перспективы венесуэльской оппозиции, Трамп отметил, что лидеру оппозиционного движения Мария Корина Мачадо, по его мнению, будет сложно стать главой государства, поскольку она не пользуется широкой поддержкой среди населения.

В завершение президент США также заявил, что Вашингтон "хочет помочь" народу Кубы.