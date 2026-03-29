Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман , передает BAQ.KZ со ссылкой The Hill .

Во время форума Future Investment Initiative в Майами Трамп отметил, что ранее принц недооценивал его, однако теперь, по его словам, вынужден пересмотреть своё отношение.

Он должен целовать мне задницу, — заявил Трамп, комментируя взаимодействие между США и Саудовской Аравией.

По его словам, наследный принц воспринимал его как «неудачника с разваливающейся страной», однако, как считает Трамп, ситуация изменилась.

Он не думал, что ему придётся целовать мою задницу. Правда, не думал. Он считал, что я буду ещё одним американским президентом-неудачником, при котором страна катится вниз. Но теперь ему приходится быть со мной любезным. Передайте, что ему лучше быть со мной повежливее, — добавил он.

Кроме того, Трамп заявил, что Куба может стать следующей «целью американской политики».