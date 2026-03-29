Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии
Он сделал резкие заявления в адрес саудовского принца и упомянул Кубу как следующую цель.
Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, передает BAQ.KZ со ссылкой The Hill.
Во время форума Future Investment Initiative в Майами Трамп отметил, что ранее принц недооценивал его, однако теперь, по его словам, вынужден пересмотреть своё отношение.
Он должен целовать мне задницу, — заявил Трамп, комментируя взаимодействие между США и Саудовской Аравией.
По его словам, наследный принц воспринимал его как «неудачника с разваливающейся страной», однако, как считает Трамп, ситуация изменилась.
Он не думал, что ему придётся целовать мою задницу. Правда, не думал. Он считал, что я буду ещё одним американским президентом-неудачником, при котором страна катится вниз. Но теперь ему приходится быть со мной любезным. Передайте, что ему лучше быть со мной повежливее, — добавил он.
Кроме того, Трамп заявил, что Куба может стать следующей «целью американской политики».
Я создал великую армию. Я говорил, что вам никогда не придётся её использовать, но иногда это необходимо. И, кстати, Куба — следующая, — подчеркнул он.
