Дональд Трамп рассказал, что родные военных, погибших в ходе операции против Ирана, просили его довести её до победы, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос, заставило ли его прощание с погибшими задуматься о целесообразности операции, президент США сказал: «Нет, совсем нет».

«Родители были бы расстроены, если бы я это сделал. Родители сказали мне, каждый из них: пожалуйста, сэр, выиграйте это для моего сына, а в одном случае для молодой женщины, как вы знаете. Пожалуйста, выиграйте это для моего ребенка», — заявил он в интервью ABC News.

Трамп также отказался прогнозировать, сколько может продлиться война.