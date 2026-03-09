  • Главная
Трамп: Родные погибших военных просили меня довести операцию до победы

Американский президент не стал прогнозировать сроки завершения операции.

Сегодня 2026, 08:09
АВТОР
Фото: Pixabay.com

Дональд Трамп рассказал, что родные военных, погибших в ходе операции против Ирана, просили его довести её до победы, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос, заставило ли его прощание с погибшими задуматься о целесообразности операции, президент США сказал: «Нет, совсем нет».

«Родители были бы расстроены, если бы я это сделал. Родители сказали мне, каждый из них: пожалуйста, сэр, выиграйте это для моего сына, а в одном случае для молодой женщины, как вы знаете. Пожалуйста, выиграйте это для моего ребенка», — заявил он в интервью ABC News.

Трамп также отказался прогнозировать, сколько может продлиться война.

«Я не знаю. Я никогда не предсказываю. Все, что я могу сказать, это то, что мы опережаем график как в плане боевой эффективности, так и по времени», — добавил он.

