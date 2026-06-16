Трамп: «Россия должна заключить соглашение»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна пойти на соглашение с Украиной для прекращения войны. Он сообщил, что уже провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и намерен вновь обсудить с ним ситуацию. По словам главы Белого дома, после достижения договорённостей по конфликту на Ближнем Востоке он планирует сосредоточить больше внимания на украинском направлении. Обращаясь к российскому президенту Владимиру Путину, Трамп указал на высокую цену продолжающихся боевых действий.

Россия несёт огромные потери в человеческих жизнях, так же как и Украина, — заявил он.

Между тем, как сообщает BILD со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии, участники саммита G7 пришли к выводу, что давление на Россию необходимо усиливать. По данным издания, этому могут способствовать последние успехи Украины в применении беспилотников, а также отсутствие заметного продвижения российских войск на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ситуация на поле боя меняется в пользу Киева.

Украина сегодня находится в новой позиции силы. Россия не может победить военным путём. Кроме того, её экономика подорвана, — сказал глава немецкого правительства.

Саммит G7 проходит на фоне продолжающихся боевых действий и дипломатических попыток найти пути к прекращению конфликта между Россией и Украиной.